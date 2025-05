Conférence

Jean-Marc Jancovici aborde la relation entre énergie, climat, souveraineté et sécurité. Il souligne l’urgence d’agir rapidement et de façon planifiée pour faire face aux défis climatiques. Il propose notamment un plan de transformation de l’économie française vers une économie moins carbonée et plus résiliente. Il souligne également l’importance de concilier souveraineté et sécurité avec l’action collaborative mondiale pour sécuriser l’approvisionnement énergétique. Il met en évidence les défis posés par l’explosion des besoins en énergie et les contraintes des ressources, ainsi que l’impact de ces problématiques sur la jeune génération. La question de la modération des modes de vie et de l’acceptation collective d’un avenir durable est également soulevée.