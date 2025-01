Documentaire

L’humoriste Shirley Souagnon est l’étoile montante du rire. Ma Vie d’Artiste la suit en pleine préparation du spectacle qu’elle donna à la Cigale le 31 mars. Une aventure de l’autre côté du rideau…

Shirley Souagnon écrit son premier sketch et fait son premier one woman show en 2006. En 2009, elle remporte La Route du Rire puis intègre la troupe du Jamel Comedy Club. À partir de 2010, elle devient l’invitée régulière du plateau de « On n’demande qu’à en rire » et Laurent Ruquier dira d’elle qu’elle est « la nouvelle star du rire au féminin ». En 2011, elle rejoint l’équipe de « Samedi Roumanoff » sur Europe 1 et se voit confier une émission en direct du Jamel Comedy Club sur Direct Star. Du travail de réécriture et d’interprétation avec son co-auteur, à la mise en espace avec son chorégraphe, jusqu’aux tests de ses nouveaux sketchs dans les émissions de Ruquier ou Roumanoff… l’équipe de Ma vie d’artiste la suit dans l’adaptation de son one woman show.