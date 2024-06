Conférence

Vincent Cespédès, philosophe et essayiste, intervient à Grenoble Ecole Management pour nous livrer les secrets et vertus du management complice: comment le développer et quels sont ses bienfaits dans l’entreprise? Quelques éléments de réponses grâce à cette conférence dans laquelle vous découvrirez les notions d’ondes de choc et d’ondes de charme…