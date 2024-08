Documentaire

Avec sa femme et leurs trois enfants, Damien s’occupe de son troupeau dans les Alpes suisses. Mais il n’est pas toujours simple d’allier vie de famille et de berger. Un touchant portrait en immersion dans le quotidien d’une famille atypique.

Rien ne prédestinait Damien Jeannerat, fils d’une commerçante et d’un dentiste, à une vie de berger. Pourtant, dans les paysages époustouflants des Alpes suisses, non loin de Crans-Montana, il s’occupe, avec sa femme Claire et leurs trois enfants, d’un troupeau d’au moins quatre-vingt chèvres, quatre cents moutons, quelques béliers, accompagnés de quatorze chiens et deux chats. Contacté pour entretenir des parcelles inexploitées, cet ancien paysagiste décide de les peupler de ces animaux et d’installer une bergerie. Mais il n’est pas toujours aisé d’allier vie de famille et de berger. Tous les ans, Damien doit partir cinq mois dans les alpages, et Claire doit alors assumer seule la charge de la gestion de la ferme et de l’éducation des enfants. Un éloignement créé par les besoins de la profession, qui met leur couple à rude épreuve.

Jamais la société pastorale n’a connu une transition comme celle qui se déroule actuellement : les bergers et les bergères s’engagent désormais majoritairement par choix, avec amour, et surtout en famille. En immersion auprès des chaleureux Jeannerat, toujours positifs malgré les épreuves, Éric Guirado (Le fils de l’épicier) en brosse un touchant portrait. Tandis que, se filmant, ils se racontent eux-mêmes, il observe, avec pudeur, leur quotidien : la relation tissée avec les bêtes, les appels vidéo lorsque Damien est au loin, les barbecues en pleine nature, l’anniversaire du petit dernier, Léo, et les baignades dans le lac… Derrière cette description méticuleuse de la vie de berger se niche l’histoire d’un homme et d’une femme, qui, soumis aux contraintes du métier difficile qu’ils ont choisi, doivent continuellement réapprendre à s’aimer et à vivre ensemble.

Documentaire d’Eric Guirado (France, 2024, 58mn)

