Contrecoup de la crise des Subprimes, l’Europe du début des années 2010 traverse une crise économique sans précédent, et ce sont les femmes qui sont les premières touchées par le chômage. En Grande-Bretagne, plus d’un million d’entre elles n’ont pas d’emploi.

Mais aux grands maux les grands remèdes. Loin de se laisser abattre Marny, Jenny et Rosa ont décidé de réagir et de jouer de leur talent pour sortir la tête de l’eau. Rencontre avec ces femmes payées pour parler de sexe par téléphone.

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Mon métier : Opératrice de téléphone rose (2012)

