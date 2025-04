Documentaire

Artiste, graphiste et photographe, Pascal Hartwig aime se balader autour de son chalet des Préalpes vaudoise pour photographier chamois, oiseaux, et autres créatures de la forêt. Des images où s’expriment toute la poésie et la sensibilité de la montagne. Lorsqu’il n’est pas derrière son objectif, Pascal ramasse des bouts de bois, avec lesquels il confectionne de petits personnages attachants. Une vie paisible et passionnée pour cet « artisan des montagnes ». Un documentaire de Stéphane Matteuzzi pour Passe-moi les jumelles