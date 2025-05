Documentaire

Cyril, Sylvie, Elsie et Lyra sont guides, chacun à sa manière, sur les pavés des grandes villes ou sur les cimes les plus hautes, de l’autre côté de la rue ou à l’autre bout du monde : guide touristique, guide de haute montagne, chien guide d’aveugle et guide culinaire. Une équipe les a rencontrés et les a suivis : portraits. Un documentaire d’ISABELLE COTTENCEAU.