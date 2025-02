Documentaire

Claude-Alain Gailland est guide de montagne mais c’est avant tout un aventurier. Discret et modeste par nature, il gravite dans l’ombre des plus grands. On le retrouve régulièrement aux côtés de Mike Horn, Jean Troillet ou encore Géraldine Fasnacht qu’il accompagne et sécurise dans leurs projets les plus fous. Un documentaire de Pascal Magnin pour Passe-moi les jumelles.