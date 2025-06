Documentaire

Economique, écologique et pratique : travailler à vélo est dans l’air du temps. Il y a un an et demi, nous avions rencontré Pierre-Olivier, jeune plombier nantais bien décidé à réussir à la force du mollet. Aujourd’hui il se déplace toujours chez ses clients en triporteur : sa petite entreprise est une affaire qui roule ! Le travail en petite reine en fait rêver plus d’un. A Marseille, Youcef vient de se lancer sur ce créneau et c’est tout naturellement en vélo qu’il répare… d’autres vélos !

Un documentaire de Dorian Chotard.