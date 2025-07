Documentaire

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité outre-Rhin. Des milliers de vies qui pourraient être sauvées par une prise en charge plus rapide. Des projets pilotes s’attachent à montrer qu’il est possible d’améliorer et d’accélérer les soins d’urgence en Allemagne.

