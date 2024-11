Documentaire

Marc, Sylvie, Claude et Jérôme vivent dans un monde étrange. Pour eux, le temps n’existe plus. Depuis leurs réveils du coma, ils sont incapables d’enregistrer de nouveaux souvenirs, oubliant dans l’instant ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent, ce qu’ils vivent chaque jour. Aucune nouvelle image ne s’imprime dans leur cerveau. Tous les quatre souffrent d’une maladie invisible : l’amnésie. Traumatismes crâniens, ruptures d’anévrismes, accidents vasculaires cérébraux, les causes sont multiples. L’amnésie est la conséquence d’une lésion dans le cerveau, un lien qui se rompt entre la personne et sa mémoire. De fait, les malades oublient leurs propres histoires au fur et à mesure qu’elles se déroulent. Marc, Sylvie, Claude et Jérôme vivent dans le présent. Leurs vies, leurs histoires personnelles sont éclatées, dispersées comme autant de pièces d’un puzzle qu’ils apprennent à reconstruire.Réalisateur : Philippe Pichon