Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose le Dr Paul Dupont. Quelles sont les réelles conséquences du sucre sur notre corps ? Si le sucre peut être réconfortant au moment où on le mange, quel risque prend-on pour ces quelques minutes de plaisir ? Une trop forte consommation de sucre peut provoquer divers troubles, comme les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, mais aussi, des troubles de l’humeur et du sommeil ? Mais alors, faut-il couper toute notre consommation de sucre ? Le Dr Paul Dupont, nous donner des conseils pour mieux gérer sa consommation, apprendre à différencier les bons des mauvais sucres et à comprendre son effet sur notre métabolisme.