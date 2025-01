Documentaire

C’est une nouvelle révolution qui se joue en Chine : celle de la malbouffe et de l’obésité. En quelques années, les jeunes ont changé de régime alimentaire, cumulant nourriture traditionnelle et fast-foods à l’américaine. Aujourd’hui, la Chine compte déjà 100 millions d’obèses, c’est le pays où; ce fléau augmente le plus rapidement. Du coup, les régimes et cures d’amaigrissement connaissent un boom spectaculaires. Soins traditionnels à base d’acupuncture ou stages pour riches dans des hôtels 4 étoiles, enquête sur les méthodes chinoises pour perdre des kilos. Documentaire réalisé par Stéphane Haussy, Producteur: Tony Comiti