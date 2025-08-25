A Niort, dans les Deux-Sèvres, Anaïs, 24 ans, est atteinte depuis l’âge de 8 ans du syndrome de Gilles de la Tourette.
Mélanie, 19 ans, est trichotillomane : elle ne peut s’empêcher de s’arracher des cheveux à chaque fois qu’elle est confrontée à une situation qui la rend nerveuse.
Sabine, 40 ans, comptable, vit à Seraing, en Belgique. Depuis de nombreuses années, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs de vérification, de comptage ou de propreté. Près d’Agen, Dimitri, 19 ans, boucher, se dépense à la salle de sport pour ressembler à son idole, Dave Bautista, un catcheur.