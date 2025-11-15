L’automedication c’est l’utilisation sans prescription medicale de médicaments . En France elle represente 14% de CA du marché des médicaments . Une etude de 2008 menée par la Revue des praticiens en collaboration avec le CHU de Toulouse a conclu que 55% des parents comettent au moins une erreur en automedicant leur enfants. Administrer un médicament à son enfant sans les conseils d’un medecin est donc une pratique à ne pas prendre à la légère. Elle peut s’averer dangereuse. Nous allons découvrir quelles doivent être les limites de l’automedication chez l’enfant et quelles sont les regles importantes à respecter
