Article Les bénéfices du massage sur la santé mentale Le massage, bien au-delà de ses vertus physiques, joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la santé mentale. En...

Documentaire Phobie scolaire, le burn-out de l’enfance Ils ne sont ni paresseux, ni « décrocheurs » mais atteints d’un mal étrange, la peur irrationnelle d’aller à...

Article Quels avantages offrent les poires ? Souvent éclipsées par des fruits plus populaires comme les pommes ou les bananes, les poires méritent pourtant une place...

Conférence La marche, votre atout santé Véritable médicament pour de nombreux troubles, la marche est une activité sportive variée, facile à pratiquer, et qui s’adresse...

Documentaire Danger des écrans : info ou intox ? Les écrans empêchent-ils de dormir ? Fatiguent-ils les yeux ? Sont-ils dangereux pour les moins de 3 ans ?...

Documentaire SAMU de Lorient : un quotidien à toute épreuve En Bretagne, les médecins du SMUR interviennent sur des accidents spectaculaires. Ils sont les premiers mobilisés pour intervenir sur...

Conférence Écrans, attention danger ! Tout le monde le sait, tout le monde s’en doute, aujourd’hui, la science le dit : les écrans sont...

Article Quelle est la quantité maximale quotidienne d’œufs que vous pouvez consommer ? La question de la quantité maximale quotidienne d’œufs que l’on peut consommer suscite souvent des débats. Ce sont une...

Documentaire Un monde d’allergiques Comment expliquer la recrudescence des cas d’allergies dans le monde ? Une enquête éclairante sur un problème de santé...

Documentaire Secrets de beauté d’Orient : un voyage envoûtant Dans ce reportage, plongez dans l’univers des citadines stressées qui s’adonnent aux hammams, aux spas, voire qui cherchent à...

Article Pourquoi les cheveux blancs apparaissent-ils ? Le phénomène de cheveux blancs interpelle un bon nombre d’entre nous. Si quelques mèches argentées peuvent donner un charme...

Article Quels choix de glaces sont les plus bénéfiques ou les plus néfastes ? Lorsqu’il s’agit de se rafraîchir par une chaude journée d’été, la glace est souvent le dessert de choix. Cependant,...

Article Arthrose : 5 éléments essentiels à découvrir sur cette affection des articulations L’arthrose est une maladie articulaire courante qui touche des millions de personnes dans le monde. Cette affection est souvent...

Article Conseils pour une détox capillaire réussie Une détox capillaire est un moyen efficace de purifier et revitaliser vos cheveux en éliminant les toxines, impuretés et...

Documentaire Pour que la polyarthrite rhumatoïde ne dévore plus les articulations Il n’y a pas si longtemps, la polyarthrite rhumatoïde rendait invalide en 10 ans. Aujourd’hui, une nouvelle classe de...

Documentaire C’est pas sorcier – La nutrition Fred, Jamy et Sabine nous expliquent les règles d’or d’une alimentation équilibrée. Trop de gras et pas assez de...

Article Le chocolat au quotidien : est-ce raisonnable ? Le chocolat, ce doux péché mignon, est souvent considéré comme une gourmandise à savourer avec modération. Pourtant, nombreux sont...

Documentaire Dans la ferme de Nathalie, productrice de chanvre Nathalie vend sur les marchés le CBD qu’elle produit, alors que la France interdit encore la commercialisation de la...