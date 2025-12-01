Ménopause, périménopause, hormones, bouffées de chaleur, prise de poids, sommeil, peau, collagène, microbiote, ostéoporose, fatigue, brouillard mental, libido, phytothérapie,...
Nos astuces pour avoir des ongles de toute beauté ! Un documentaire de Barbara Bernard
L’importance croissante du gluten dans notre alimentation, issu principalement du blé moderne, soulève de nombreuses interrogations notamment concernant sa...
La sauge officinale, une plante souvent reléguée au rang d’assaisonnement culinaire, cache pourtant de nombreuses vertus pour notre santé....
A 55 ans, Claude a parfois du mal à se regarder dans un miroir. Elle a décidé de se...
Le collagène est une protéine structurelle clé présente dans notre corps, jouant un rôle crucial dans le maintien de...
Grâce au maquillage et à la coiffure, des astuces pour affiner son visage Un documentaire de Barbara Bernard
Des contrefaçons pas plus toxiques que les originales
La grenade, souvent considérée comme un superfruit, est non seulement délicieuse mais aussi extrêmement bénéfique pour la santé. Originaire...
Qu’est-ce que les états modifiés de conscience permettent dans le domaine de la santé mentale et physique ? Comment...
Ils sont de retour, ces virus saisonniers qui grattent la gorge et nous font tousser. Certains bonbons peuvent soulager...
Adopter un régime végétarien peut être motivé par des raisons éthiques, environnementales ou de santé. Si les bienfaits de...
Mettre son enfant au monde à l’hôpital est présenté comme la solution la plus sûre, et pourtant une femme...
La mouche esthétique, c’est le petit atout glamour ! Un documentaire de Cédric Fortin.
A Paris, le championnat de France de massage attire des masseurs et masseuses de tout le pays. Devenu un...
La cheville est une articulation complexe et essentielle du corps humain. Elle joue un rôle crucial dans notre mobilité...
Sabine a partagé le quotidien d’Elsa, dont la maladie a été diagnostiquée il y a 4 ans. Si Elsa...
Baisse du QI, troubles du comportement et autisme en hausse : cette enquête alarmante démontre que les perturbateurs endocriniens...
Le fentanyl est un puissant analgésique administré en cas de brûlures graves, de douleurs aigües postopératoires ou d’origine cancéreuse....
Si l’argent n’a pas d’odeur, les odeurs peuvent rapporter beaucoup d’argent ! Mais l’industrie du parfum suscite aussi des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site