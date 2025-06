Podcast

S’épiler entièrement les parties intimes est une pratique qui s’est démocratisée au fil des décennies. Est-ce une libération ? Et pour quoi le fait-on ? Yolande, 82 ans, est esthéticienne. Depuis 50 ans qu’elle arrache des bandes de poils, elle a vu les maillots s’échancrer et, avec eux, les corps se libérer. Mais s’épiler entièrement le sexe et la raie des fesses, est-ce vraiment une libération ? Et au fait, pourquoi on s’épile ? Ou pour qui ? Pauline Boulet a posé son micro entre les cuisses des clientes et la marmite de cire chaude.