L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a considéré la dépression comme la première cause d’incapacité dans le monde. Malgré cette classification, la maladie souvent méconnue et qui suscite une peur profonde chez les individus.

Alors que les spécialistes commencent à cerner de plus en plus les mécanismes de la dépression, la démarcation entre une véritable pathologie et un simple coup de blues est encore difficile à établir.

Symptômes de la dépression : plus qu’un simple coup de blues

Les principaux symptômes de la dépression ont été largement documentés et répertoriés. Les deux symptômes les plus importants comprennent une humeur dépressive continue et un abandon d’intérêt pour toute activité.

D’autres symptômes secondaires suivent, comme des troubles de l’appétit et du sommeil, une grande fatigue, des problèmes de concentration, un sentiment de culpabilité excessive et dans les cas les plus graves, des idées de mort. Il faut au moins cinq de ces symptômes réunis pour diagnostiquer une dépression.

Facteurs de risque : qu’est-ce qui provoque la dépression ?

Il reste à éclaircir ce qui expose une personne à la dépression. Les spécialistes sont toujours en train d’explorer cette question, mais quelques facteurs importants ont été identifiés. L’environnement extérieur et les conditions de vie, comme le manque d’argent et le chômage, sont des facteurs déclenchants.

Cependant, ces facteurs semblent être liés à la personnalité de l’individu, certaines personnes étant plus sensibles à la maladie. Une situation difficile peut déclencher la maladie, entraînant un stress intense et prolongé. Ce stress se traduit par la libération d’hormones, comme le cortisol, qui à long terme deviennent toxiques pour nos neurones. Le cortisol bloque notamment l’action de la sérotonine, une molécule impliquée dans les troubles de l’humeur.

Traitement de la Dépression : antidépresseurs et psychothérapie

Les antidépresseurs s’attaquent à la partie physiologique de la maladie. Il existe plusieurs types d’antidépresseurs qui agissent généralement sur la sérotonine en régulant son mode de diffusion. Mais ils ne sont pas la panacée. Ils commencent à agir seulement après 3 à 4 semaines et sont souvent accompagnés de multiples effets secondaires, y compris le risque de dépendance.

Ces traitements peuvent être complétés par une psychothérapie, qui aide les personnes à comprendre et à mieux appréhender les origines de leur sensibilité à la maladie. En effet, il semble que la combinaison de ces deux traitements est la plus efficace.

Comprendre et traiter la dépression : les défis futurs

La dépression est aujourd’hui mieux comprise, mais il reste des zones d’ombre, en particulier concernant notre compréhension des troubles psychologiques. Une chose est certaine, malgré les traitements, 50% des personnes soignées replongent dans la dépression et 20 % deviennent des dépressifs chroniques.

Cependant, il faut rester positif et retenir que 50% des personnes soignées parviennent à guérir. La lutte contre la dépression est un combat constant, mais avec une meilleure compréhension et des traitements améliorés, nous pouvons espérer une meilleure qualité de vie pour ceux qui en souffrent.