Documentaire

Plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Les vagues de chaleur que connaît l’Europe aujourd’hui ne sont qu’un avant-goût de ce qui nous attend dans un climat changeant d’ici la fin du siècle. Notre continent est celui qui se réchauffe le plus rapidement : en Europe, les températures augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale selon l’observatoire européen Copernicus. Mais pour autant, entre Européens, nous ne sommes pas tous égaux face à ces phénomènes. Travail, santé, logement, milieu social : le changement climatique agit comme un facteur aggravant des inégalités. Et si, pour s’adapter au réchauffement de la planète, il fallait avant tout prendre soin des plus vulnérables ?

Disponible jusqu’au 01/10/2025