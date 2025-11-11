Article

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est une affection courante du système digestif qui peut causer des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit intestinal. Une gestion adéquate de l’alimentation peut significativement atténuer ces symptômes.

Voici quelques conseils sur les nourritures à éviter pour mieux vivre avec un côlon irritable.

Aliments riches en FODMAPs

Les FODMAPs (oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles) sont des glucides que le système digestif a du mal à absorber.

Ces substances peuvent entraîner des ballonnements et des gaz chez les personnes souffrant du SCI. Les aliments riches en FODMAPs incluent certains fruits comme les pommes et les poires, les légumes tels que l’oignon et l’ail, ainsi que les produits laitiers contenant du lactose.

En outre, les légumineuses comme les lentilles et les haricots sont également riches en FODMAPs. Adopter un régime pauvre en ces glucides fermentescibles peut aider à réduire les inconforts digestifs. Il est conseillé de consulter un nutritionniste pour identifier les aliments spécifiques à limiter ou à éviter.

Boissons et aliments irritants

Certaines boissons et aliments peuvent également irriter le côlon et aggraver les symptômes du SCI.

Parmi eux, la caféine, présente dans le café, le thé et certains sodas, peut stimuler excessivement l’intestin.

L’alcool est aussi un irritant connu qui peut perturber le système digestif.

En outre, les aliments épicés et gras, comme les plats frits ou les sauces riches, peuvent provoquer des douleurs abdominales et des diarrhées. Il est donc conseillé de privilégier des repas légers et peu épicés.

Les édulcorants artificiels, comme le sorbitol et le mannitol, présents dans les bonbons sans sucre et certains produits diététiques, peuvent aussi causer des problèmes digestifs. Il est préférable d’opter pour des alternatives naturelles et de surveiller attentivement la réaction de son corps à ces substances.

En conclusion

Bien que chaque individu réagisse différemment aux divers aliments, identifier et éviter ceux qui déclenchent les symptômes peut améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable.

Une approche personnalisée et le suivi par un professionnel de santé peuvent aider à élaborer un régime alimentaire qui minimise l’inconfort tout en assurant une nutrition adéquate.