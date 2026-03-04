Y-a-t-il un problème de maltraitance dans le soin ? C’est la question taboue qu’a voulu soulever la journaliste Rebecca Fitoussi après une expérience personnelle douloureuse. Qu’est-ce qui pousse un médecin à devenir froid, peu compatissant et parfois malveillant ? Le mal-être des soignants est-il à ce point alarmant ?
Pour le comprendre, la réalisatrice a passé près d’un an aux côtés de médecins, d’internes, d’infirmiers et infirmières qui veulent à tout prix éviter ce risque et qui souhaitent enrichir leur pratique. Ils ont décidé de suivre l’enseignement du Pr Corinne Isnard-Bagnis : un diplôme universitaire de « méditation, gestion du stress et relation de soins » proposé à la faculté de médecine de la Pitié Salpêtrière.
Alors que 1.200 soignants ont signé en octobre 2023 une tribune dans Le Monde pour alerter sur leur crainte de devenir maltraitants, une formation leur propose la pleine conscience pour « réapprendre » l’empathie, la bienveillance et le savoir-être. Un enseignement innovant mais encore difficile à faire accepter dans le monde du soin.
Réalisateurs :
Rebecca Fitoussi
Adrien Benoliel
Année de Production :