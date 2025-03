Conférence

La vie moderne est de plus en plus stressante, ce qui peut avoir un effet à la fois sur le bien-être émotionnel et physique. Certaines personnes peuvent ressentir une perte de contrôle sur leur vie, un isolement social, ou de l’anxiété et de la dépression. Parmi les différentes alternatives pour mieux gérer son stress, le programme CBSM (Cognitive-Behavioral Stress Management), créé il y a une dizaine d’années, vise à augmenter la connaissance de soi. Il apporte des informations sur le stress, son impact sur les maladies chroniques, les réactions psychologiques qu’il peut susciter et propose différentes stratégies d’adaptations.