Le bruit peut parfois empoisonner notre quotidien. C’est le cas de certains habitants de Toulouse qui vivent près de...
Mère de deux enfants, l’un né par césarienne et l’autre sans assistance médicale, Isabelle est infirmière depuis vingt ans....
La sensation d’une barbe drue et piquante est un défi quotidien pour de nombreux hommes qui aspirent à une...
Les glycogénoses, maladies rares d’origine génétique, contraignent les patients à contrôler en permanence leur alimentation, avec des risques de...
Magnétisme, jeûne extrême, anti-gymnastique, réflexologie, etc. Si autant de méthodes non conventionnelles prospèrent, cela est dû bien sûr à...
La maladie de Sever, pathologie inflammatoire survenant au niveau du talon, se déclare entre 8 et 16 ans. Cette...
Les patients réapprennent peu à peu les gestes simples comme la cuisine mais également à se détacher de certaines...
Comme en témoignent Nanou et Guillaume, cette maladie ne touche pas seulement les adolescentes. On peut souffrir d’anorexie à...
Debout Cameroun aborde, sous un angle optimiste et neuf, la question de la lutte contre le SIDA en Afrique,...
Depuis les années 1960, les industriels de l’agroalimentaire utilisent des additifs dans leurs préparations, les fameux « E »...
De plus en plus de personnes ont décidé de dire stop au shampooing pour éviter le contact avec des...
Des milliers de personnes autistes ont été oubliées des programmes de soin et diagnostiquées que 30 ou 50 ans...
Quel est le point commun entre Cindy, 30 ans, Céline, 39 ans, et Guilaine, 42 ans ? Elles ont...
VAPE WAVE a pour ambition d’être le 1er film exhaustif sur l’incroyable phénomène mondial qu’est la cigarette électronique. Jan...
Elle pèse 112 kilos juste avant son opération…
Le sommeil joue un rôle crucial dans la santé en général, mais il revêt une importance particulière en oncologie,...
La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le...
Thomas Beatie est un homme comme beaucoup d’autres. Il est amoureux de sa femme, Nancy… A tel point que...
Avec l’arrivée de l’heure d’hiver, de nombreuses personnes peuvent ressentir une certaine désorientation due au changement d’horaire. Ce passage...
L’incroyable boom de la médecine esthétique plébiscitée par une génération rompue aux filtres des réseaux sociaux et biberonnée aux...
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