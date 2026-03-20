Owen a 13 ans, il est né avec une jambe trop courte. Il a subi de multiples opérations et hospitalisations. Quant à Charlie, 12 ans, elle est née avec la maladie des os de verre qui déforme petit à petit son squelette. Tous les deux sont suivis dans le service de rééducation de l’appareil locomoteur et du rachis de l’enfant aux hôpitaux de Saint-Maurice.