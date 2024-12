Documentaire

En 1962, le spéléologue Michel Siffre décide de passer deux mois au fond d’un gouffre, sans repère de temps. Son isolement a pour but l’observation scientifique du rythme humain, une fois soustrait à l’alternance du jour et de la nuit. Hors du temps, la raison du jeune homme vacille, ses perceptions se modifient et il part pour un voyage intérieur où se mêlent souvenirs et hallucinations.