Podcast

Comment dépasser les diktats pour retrouver une relation saine à notre corps et à notre alimentation ? Comment prendre en compte nos véritables besoins et conscientiser nos blessures ? Comment nous réconcilier avec la perception que nous avons de notre corps ? Marie Lise Labonté, psychothérapeute, auteure et formatrice, se confie sur son propre cheminement et nous guide en tant que psy vers une meilleure connaissance de nous-même pour une alimentation “intuitive”, plus consciente, à l’écoute et respectueuse de soi.