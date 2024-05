Documentaire



Élève de CE2, Dylan éprouve de très grosses difficultés à lire et à écrire. Or, c’est un garçon intelligent. Le corps médical suspecte un trouble d’origine neurologique. Son nom ? La dyslexie.

Contrairement au sens commun, ce trouble de l’accès à l’écrit n’est pas qu’une simple inversion de lettres ou une confusion de la droite avec la gauche. C’est un handicap qui peut être lourd, selon les formes et les degrés qui le caractérisent. Et dont l’origine pourrait être génétique selon les scientifiques.

Jadis apparentée à de la « bêtise » ou à de la « mauvaise volonté », la dyslexie est aujourd’hui reconnue comme un handicap sérieux et traité comme tel. Dans ce contexte, les médecins, psychologues, enseignants et parents tentent de la repérer, de l’identifier et, grâce à l’assiduité de l’enfant, de la dépasser. Permettant ainsi à des jeunes au futur autrefois hypothéqué, d’avoir une perspective scolaire et professionnelle normale.

gé de 8 ans, Louis est ainsi pris en charge par le Centre de Référence du Langage de l’hôpital Bicêtre. Objectif : son retour rapide à l’école ordinaire. Le père de Louis, qui en a également souffert, se dit joliment « daltonien du son ».

En recourant à une animation 3D ludique et pédagogique, ce documentaire nous permet de suivre les étapes de Dylan sur le chemin du diagnostic et la prise en charge scolaire et médicale de Louis. Il évoque le mécanisme complexe de la lecture et ses différentes déficiences, le système de dépistage et les thérapies possibles pour contourner le handicap de la dyslexie.

Documentaire : Dyslexie, Le Mal des Mots (2004)

Un documentaire de Jean Vercoutère