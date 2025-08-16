Documentaire

Julien, 16 ans, souffre d’un cancer très rare, un « sarcome épithélioïde » et l’annonce de cette maladie a profondément bouleversé la vie de l’adolescent et de sa famille.

Le jeune homme a dû quitter son école, sa maison et ses amis pour se soigner à l’hôpital à 150 km de chez lui. Sophie, sa maman, a quitté son travail pour rester en permanence près de lui, tandis que Joël son père, est resté en Lozère pour s’occuper des deux jeunes frères de Julien.

Aujourd’hui, la famille a plus que jamais besoin d’aide. Pour permettre à leur fils de revenir se soigner près des siens, ils doivent réunir 100 000 euros pour aménager un espace aux normes sanitaires dans la grange attenante à la petite maison familiale.

Et pour cela, ils peuvent seulement compter l’incroyable élan de solidarité spontané qu’à suscité l’annonce de la maladie de julien dans la région. Mais cela suffira-t-il ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Tous ensemble pour sauver Julien »

Réalisation : Arthur Borgnis Desbordes

