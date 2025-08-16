Documentaire

Julien, 16 ans, souffre d’un cancer très rare, un « sarcome épithélioïde ». Il devrait bientôt pouvoir sortir de l’hôpital pour passer un week-end en famille.

Pour l’encourager dans son combat personnel, un incroyable élan de solidarité s’est formé en Lozère. Des volontaires viennent aider son papa à aménager la grange pour le retour de son fils.

L’engagement sans faille des bénévoles permettra-t-il à Julien et à sa famille de voir un jour le bout du tunnel ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Tous ensemble pour sauver Julien »

Réalisation : Arthur Borgnis Desbordes

