Conférence

Mais au fait comment et pourquoi les odeurs nous parlent ? Joie, désir, plaisir, indifférence ou encore alerte, peur et danger, notre cerveau traduit les odeurs que nous percevons en émotions et même en sentiments. Bernard Sablonnière nous fait découvrir comment le sentiment créé conditionne alors un comportement en chacun de nous. Bernard Sablonnière est médecin biologiste et professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la Faculté de Médecine de Lille.