Quels sont les prérequis physiques et psychiques nécessaires au développement de l’écriture chez les jeunes enfants ? C’est la...
Étienne Klein, directeur de recherches au CEA, et Jacques Gamblin, acteur, ont tous deux écrit, mis en scène ou...
Est-ce que la perspective de vivre jusqu’à 150 ans vous fait rêver ? Pour certains, pas du tout ;...
Alexandre Vignaud, chercheur au CEA à NeuroSpin revient sur les 5 grandes dates clés de l’histoire de l’imagerie médicale....
Sur le thème « La santé, matière vivante », Laurent Bellanger, biochimiste et responsable d’équipe de recherche au CEA...
Elles sont 6 millions à mourir en nous chaque minute, 10 milliards chaque jour. Les cellules qui composent notre...
La maladie d’Alzheimer est un trouble neurologique progressif qui touche des millions de personnes à travers le monde. Elle...
Ce sujet complexe mais fascinant est devenu un sujet de plus en plus courant sur la scène de la...
Dans le cas d’une attaque virale, les antibiotiques sont absolument inefficaces. Pire : prescrits à mauvais escient, ils favorisent...
Avant l’avènement des antibiotiques, les médecins faisaient appel à des virus phages « mangeurs de bactéries » pour guérir les infections. Sous...
Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson constituent un ensemble de manifestations souvent sous-estimées mais qui influencent...
Les maladies cardiovasculaires restent l’une des principales causes de mortalité dans le monde, et pour lutter contre ce fléau,...
(Re)Découvrez le replay de la conférence en ligne « À la recherche de biomarqueurs circulants de l’insuffisance cardiaque : comment...
L’augmentation spectaculaire du nombre de cas d’allergies et d’asthme mobilise de nombreux scientifiques en Europe. Après « La fabrique des...
Le tabagisme représente une des causes majeures de maladie et de mortalité dans les pays industrialisés. La première cause...
Des outils qui vont lui permettent de s’affranchir de sa condition d’humain ordinaire. Demain, perdre un membre, devenir paralysé,...
En médecine humaine et vétérinaire, on appelle parasite un métazoaire ou un protozoaire parasitant l’organisme et entraînant une parasitose....
Elles suscitent l’espoir mais attisent aussi toutes les convoitises. Objet de recherche dans les laboratoires du monde entier, les cellules...
La polio est une maladie grave qui peut entraîner une paralysie, et c’est une maladie dont beaucoup d’entre nous...
\r\nDans le Yucatan, don Susanno, botaniste et spécialiste de médecine mexicaine traditionnelle, tient de son père et de son...
