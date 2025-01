Conférence

Souvent mal compris et minimisé, la dyslexie est un handicap invisible qui touche de nombreuses personnes. Être dyslexique, ne fait pas simplement de vous quelqu’un de mauvais en orthographe, c’est bien plus que ça. Dès lors que l’on a compris ce qu’implique la dyslexie, des méthodes et des stratégies peuvent être mises en place. Il est possible de contourner les difficultés et de réussir, par exemple, un doctorat en cryptographie ! Audrey Lucas est une jeune ingénieure en R&D. De l’enfance jusqu’à l’âge adulte, son quotidien est ponctué de séances chez l’orthophoniste. Pourtant, Audrey choisit de s’accrocher. En 2013, elle décroche une licence en mathématiques, puis un master en cryptographie deux ans plus tard. À sa grande surprise, on lui propose de réaliser une thèse lors de son stage de fin d’études. Qui dit thèse, dit présentation de ses travaux, écriture d’un manuscrit… Un énorme challenge pour une dyslexique timide qui manque cruellement de confiance en elle !