Documentaire

Le flacon de notre gel douche se vide bien trop vite ! Ce produit peu écolo n’est vraiment pas économe. Est-ce pour cela que le savon fait son come back ? Aujourd’hui, on le fabrique soi-même et il y a véritable engouement pour les recettes de grand-mère. Ludique, pratique et multifonction, le savon donne envie de se faire du bien en prenant soin de son porte-monnaie. ?Des savons en forme de caniche, du savon au chocolat, du très prisé savon noir dans les hammams… Des savons, des savons, encore des savons. Oui, le savon est tendance ! C’est même une idée cadeau très appréciée.

Un documentaire de Charlotte Bocquenet.