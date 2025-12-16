L’hygiénisme est un concept qui promeut le maintien et la promotion de la santé en mettant l’accent sur des facteurs naturels et des pratiques de vie saines.
L’hygiénisme est un concept qui promeut le maintien et la promotion de la santé en mettant l’accent sur des facteurs naturels et des pratiques de vie saines.
Surnommée le « roi des fruits » dans de nombreuses cultures, la mangue n’est pas seulement un délice tropical...
Une graine aux vertus plutôt étonnantes
Avec le Dr Jean-Christophe Charrié, j’aborderai les thèmes suivants (extrait des questions) : – Qu’est-ce que l’hypertension ? A...
Il n’y a qu’un seul service d’urgences à Vichy… et il est au bord du burn out. Afflux massif...
Les témoignages de personnes ayant vécu la solitude expliquant leur dur combat face au quotidien. Même si parfois on...
Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec nombre d’aspects de l’alimentation végétale. Les spécialistes de la Commission Nutrition-Santé...
Immersion dans le difficile quotidien des équipes de soignants du centre de traitement de la Croix-Rouge du virus Ebola...
La quête perpétuelle d’un sourire éclatant pousse de nombreuses personnes à se tourner vers des solutions naturelles et économiques....
Seconde, minute, heure : nos vies entières sont conditionnées par la notion du temps. Lorsqu’une infime faille survient dans...
Faut- il avoir peur de ce que l’on mange ? Les messages de santé publique nous le rabâchent, pour...
S’asseoir confortablement, fermer les yeux et focaliser son attention sur la respiration. C’est le principe de la méditation de...
Améliorer ses fonctions cognitives est un objectif recherché par de nombreuses personnes soucieuses de maintenir leur santé cérébrale. Et...
Les attaques de panique déclenchent des réactions physiques graves mais sans réel danger ni causes apparentes. Pourtant, si elles...
Quel rôle joue votre mère dans votre vie ? Vous a-t-elle conduit sur le chemin de l’autonomie ? Ou...
Vous avez sûrement déjà entendu parler du CBD (abréviation de cannabidiol) dont les propriétés ne cessent d’être vantées. Le...
Dans un monde en constante évolution, où la quête de jeunesse semble être un objectif universel, CmLigne révolutionne l’industrie...
Chaque année, 6 000 patients, adultes comme enfants, retrouvent l’espoir et une vie normale grâce à une greffe salvatrice.
Ils sont de retour, ces virus saisonniers qui grattent la gorge et nous font tousser. Certains bonbons peuvent soulager...
Les pois chiches sont de petites légumineuses qui regorgent de bienfaits pour la santé, et leur popularité ne cesse...
Le flacon de notre gel douche se vide bien trop vite ! Ce produit peu écolo n’est vraiment pas...
