Article Les avantages santé de la mangue Surnommée le « roi des fruits » dans de nombreuses cultures, la mangue n’est pas seulement un délice tropical...

Podcast Hypertension, les solutions naturelles Avec le Dr Jean-Christophe Charrié, j’aborderai les thèmes suivants (extrait des questions) : – Qu’est-ce que l’hypertension ? A...

Documentaire Services saturés, pénurie de personnel… Les urgences sous haute tension Il n’y a qu’un seul service d’urgences à Vichy… et il est au bord du burn out. Afflux massif...

Documentaire La solitude tue lentement Les témoignages de personnes ayant vécu la solitude expliquant leur dur combat face au quotidien. Même si parfois on...

Conférence Vous saurez tout sur l’alimentation végétale ! Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec nombre d’aspects de l’alimentation végétale. Les spécialistes de la Commission Nutrition-Santé...

Documentaire Guinée: les combattants d’Ebola Immersion dans le difficile quotidien des équipes de soignants du centre de traitement de la Croix-Rouge du virus Ebola...

Article Le bicarbonate de soude pour des dents plus blanches : quels risques ? La quête perpétuelle d’un sourire éclatant pousse de nombreuses personnes à se tourner vers des solutions naturelles et économiques....

Documentaire Les secrets du cerveau – Quand l’horloge se dérègle Seconde, minute, heure : nos vies entières sont conditionnées par la notion du temps. Lorsqu’une infime faille survient dans...

Documentaire Obsession alimentaire, la peur au ventre Faut- il avoir peur de ce que l’on mange ? Les messages de santé publique nous le rabâchent, pour...

Documentaire Méditation : une révolution dans le cerveau S’asseoir confortablement, fermer les yeux et focaliser son attention sur la respiration. C’est le principe de la méditation de...

Article Comment améliorer ses fonctions cognitives en moins de 30 minutes ? Améliorer ses fonctions cognitives est un objectif recherché par de nombreuses personnes soucieuses de maintenir leur santé cérébrale. Et...

Documentaire Vaincre les attaques de panique Les attaques de panique déclenchent des réactions physiques graves mais sans réel danger ni causes apparentes. Pourtant, si elles...

Podcast Et si c’était votre mère le problème ? Quel rôle joue votre mère dans votre vie ? Vous a-t-elle conduit sur le chemin de l’autonomie ? Ou...

Article Tout savoir sur le CBD Vous avez sûrement déjà entendu parler du CBD (abréviation de cannabidiol) dont les propriétés ne cessent d’être vantées. Le...

Article A la découverte de la technologie CmLigne pour le soin du visage Dans un monde en constante évolution, où la quête de jeunesse semble être un objectif universel, CmLigne révolutionne l’industrie...

Documentaire Greffés : grâce à toi, je vis encore Chaque année, 6 000 patients, adultes comme enfants, retrouvent l’espoir et une vie normale grâce à une greffe salvatrice.

Documentaire Contre la toux : pastilles et sirops sont-ils recommandés ? Ils sont de retour, ces virus saisonniers qui grattent la gorge et nous font tousser. Certains bonbons peuvent soulager...

Article Quels avantages offrent les pois chiches ? Les pois chiches sont de petites légumineuses qui regorgent de bienfaits pour la santé, et leur popularité ne cesse...