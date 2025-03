Documentaire

Maigrir grâce à la détox, les protéines ou en fonction de votre signe astrologique : c’est la promesse des nouveaux régimes. De plus en plus de méthodes promettent de perdre du poids sans efforts et en un temps record. Mais ces régimes tendances sont-ils vraiment efficaces ? Et surtout, sont-ils sans danger pour notre santé ?

Un documentaire de Dominique Fay-Keller