Documentaire La solitude tue lentement Les témoignages de personnes ayant vécu la solitude expliquant leur dur combat face au quotidien. Même si parfois on...

Conférence Vous saurez tout sur l’alimentation végétale ! Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec nombre d’aspects de l’alimentation végétale. Les spécialistes de la Commission Nutrition-Santé...

Article Le bicarbonate de soude pour des dents plus blanches : quels risques ? La quête perpétuelle d’un sourire éclatant pousse de nombreuses personnes à se tourner vers des solutions naturelles et économiques....

Article La vitamine C est-elle réellement efficace contre le rhume ? La vitamine C est sans doute le complément alimentaire le plus plébiscité dès l’apparition des premiers frimas de l’hiver....

Article Les 5 avantages revigorants de la douche froide L’idée de quitter la chaleur réconfortante de sa couette pour s’exposer volontairement à un jet d’eau glacée peut sembler,...

Documentaire Que valent les traitements d’orthodontie ? L’orthodontie, c’est presque un rite de passage pour les adolescentes et les adolescents. Ce sont des traitements longs, coûteux,...

Podcast Comment sortir du chaos ? En quoi notre époque est-elle chaotique ? Comment cela nous impacte-t-il ? Que faire quand on se sent submergé...

Article Quels fruits sont recommandés pour les personnes diabétiques ? Lorsqu’on est atteint de diabète, il devient essentiel de prêter une attention particulière à son alimentation afin de mieux...

Documentaire Les bienfaits de l’argile Il existe un produit naturel, bon marché et très efficace qu’on oublie souvent, peut-être parce qu’il est trop simple...

Documentaire L’enfer des urgences à l’hôpital Ce reportage nous plonge au cœur de la crise qui touche les urgences. Partout en France la fréquentation des...

Article Les vertus méconnues de la peau de banane pour la peau Les bananes sont largement appréciées pour leur goût sucré et leurs bienfaits nutritionnels. Cependant, peu de gens connaissent les...

Documentaire Quartiers sensibles sous haute surveillance : le quotidien des hôpitaux psy Les hôpitaux psychiatriques doivent maintenir une vigilance constante en matière de sécurité et de discipline. Les menaces sont omniprésentes...

Article Conseils pour une détox capillaire réussie Une détox capillaire est un moyen efficace de purifier et revitaliser vos cheveux en éliminant les toxines, impuretés et...

Podcast Faire la paix avec son corps et l’alimentation Comment dépasser les diktats pour retrouver une relation saine à notre corps et à notre alimentation ? Comment prendre...

Documentaire Dis-moi où tu vis et je te dirai comment tu vas L’endroit où nous vivons influence notre santé bien plus que nous ne le croyons. Les facteurs de risque se...

Documentaire Ebola : une course contre la montre \r

Identifié en 1976 par une équipe de scientifiques belges au Zaïre, le virus se propage depuis le mois de...