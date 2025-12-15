Immersion dans le difficile quotidien des équipes de soignants du centre de traitement de la Croix-Rouge du virus Ebola de Macenta, en Guinée forestière.
Un film de Loïc Ton-That
© 2015 – Pulsation
\r\nIdentifié en 1976 par une équipe de scientifiques belges au Zaïre, le virus se propage depuis le mois de...
