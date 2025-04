Podcast

Et si vous repensiez votre hygiène quotidienne ? Porter des chaussures chez soi est-il risqué ? Savon liquide ou savonnette : lequel est le plus sain ? Que penser de l’éponge, le diable en matière d’hygiène ? Qu’est-ce qu’un bureau hygiénique ? Comment bien se laver les mains ? Quels sont les produits d’hygiène à privilégier ? Comment bien aérer ? Alexandre Dana reçoit Christophe Mercier Thellier, microbiologiste et hygiéniste, pour démêler le vrai du faux sur l’hygiène de nos lieux de vie. Bien plus qu’une question de propreté, c’est notre santé qui est en jeu ! Découvrez tous les gestes simples pour éviter de tomber malade.