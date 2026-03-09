Ils ont tout essayé : régimes à répétition, privations, culpabilité… puis un jour, la décision du dernier recours. Pendant plusieurs années, ce documentaire suit 9 femmes et 1 homme engagés dans un parcours de chirurgie bariatrique (sleeve) et surtout dans une transformation bien plus profonde que la perte de poids. Entre suivi médical, diététique, psychologie, hypnose et chirurgie réparatrice, découvrez les victoires, les rechutes, la peur du bloc, le regard des autres, et la reconquête de l’estime de soi. Un récit intime, sans filtre, sur le combat contre l’obésité et la quête d’un poids stable et d’une vie enfin retrouvée.