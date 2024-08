Article

Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent qu’il existe des aliments qui, malgré leur apparence inoffensive, peuvent augmenter considérablement le risque de développer certains types de cancers.

Ces aliments, présents dans pratiquement tous les supermarchés, sont souvent consommés en grande quantité alors que leur potentiel carcinogène a été démontré par de nombreuses études.

Il est donc capital de les connaître afin d’agir en prévention et diminuer les risques associés.

Pourquoi certains aliments sont cancérigènes ?

Pour comprendre pourquoi certains aliments peuvent mener à un risque accru de cancer, il est essentiel d’avoir une compréhension de base de la biologie du cancer.

Le corps humain est composé de milliards de cellules qui grandissent et se divisent pour remplacer les cellules mourantes ou endommagées. Pour ce faire, une cellule duplique son ADN, qui sert de modèle, puis se divise en deux nouvelles cellules.

Mais parfois, lors de la duplication du modèle, une erreur se produit, conduisant à des mutations de l’ADN. La plupart de ces erreurs sont réparées par l’organisme, mais certaines peuvent subsister et entraîner le développement d’un cancer si elles affectent des gênes qui contrôlent la croissance cellulaire.

Certains aliments, parce qu’ils contiennent des substances qui peuvent endommager l’ADN, augmentent le risque de ces mutations.

Les viandes transformées

Les viandes transformées, comme le bacon, les saucisses, le jambon fumé, ainsi que certaines charcuteries, font partie des aliments qui augmentent le risque de cancer. Plusieurs études ont montré que ces aliments peuvent augmenter le risque de cancer colorectal et de l’estomac.

Les viandes transformées contiennent souvent des nitrates et des nitrites ajoutés comme conservateurs, qui, lorsqu’ils sont consommés en grande quantité, peuvent se transformer en composés potentiellement cancérigènes.

De plus, le procédé de fumage utilisé pour certaines viandes transformées peut également produire des substances cancérigènes.

Aliments riches en acrylamide

L’acrylamide est une substance chimique qui se forme dans certains aliments lorsqu’ils sont cuits à des températures élevées (plus de 120 degrés Celsius), en particulier lors de la friture, la cuisson au four ou la torréfaction. Les frites, les chips, le pain grillé et certains types de céréales pour le petit-déjeuner sont quelques-uns des aliments qui peuvent contenir des niveaux élevés d’acrylamide.

Plusieurs études chez l’animal ont montré que l’acrylamide peut endommager l’ADN et augmenter le risque de plusieurs types de cancer. Cependant, d’autres recherches sont nécessaires pour confirmer cet effet chez l’homme.

Les boissons alcoolisées

La consommation d’alcool est un autre facteur de risque bien établi de plusieurs types de cancer, y compris ceux de la bouche, de l’œsophage, du sein, du foie et du côlon. L’alcool peut endommager l’ADN et les protéines, et produire des molécules hautement réactives qui peuvent provoquer des mutations génétiques.

En outre, l’alcool peut augmenter les niveaux d’oestrogènes dans le corps, contribuant ainsi au risque de cancer du sein.

Aliments riches en sucre ajouté

Les aliments riches en sucre ajouté, comme les boissons sucrées, les confiseries et les biscuits, peuvent augmenter le risque de certains types de cancer, notamment le cancer de l’œsophage et le cancer du côlon. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce lien. Par exemple, un apport élevé en sucre peut conduire à l’obésité, qui est un facteur de risque reconnu de plusieurs types de cancer.

De plus, les aliments riches en sucre peuvent provoquer une augmentation rapide de la glycémie, ce qui peut conduire à une inflammation chronique, autre facteur de risque de cancer.

En conclusion

Bien que de nombreux facteurs peuvent influencer le risque de cancer, l’alimentation joue un rôle indéniable.

Les aliments riches en nitrates, nitrites, acrylamide, alcool et sucre ajouté sont parmi ceux qui peuvent augmenter ce risque. Il est donc primordial de les consommer avec modération, et de privilégier une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes, en céréales complètes et en protéines maigres.

Non seulement une telle alimentation pourrait aider à réduire le risque de cancer, mais elle contribuerait aussi à la prévention d’autres maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète.