Conférence

La conférence du professeur Henri Joyeux intitulée « Changez d’alimentation » aborde différents sujets liés à la santé et à l’alimentation. Il y évoque divers sujets dont :

– la cuisson à la vapeur douce

– l’alimentation saine

– le goût et la salive

– la maladie

– les industries pharmaceutiques

– la dépendance de l’Homme aux soins médicamenteux & aux docteurs

– la drogue douce et la société

– l’argent, les laboratoires, la sécu, les industries

– l’impact de l’alimentation sur la santé

– le pouvoir d’une alimentation saine en guérison

– les graisses

– le pain blanc, le sucre, l’alcool, le gluten

– la cuisson des aliments

– la mastication

– les produits laitiers

– l ‘agriculteur, premier acteur de votre santé

– les facteurs de croissance

– le soja chez les non-asiatiques

– les fibres

– les légumes crus et fruits frais

– le pouvoir du miel et de la propolis