Au ski, le bonheur n’est pas que sur les pistes. Les sports d’hiver sont l’occasion de se faire plaisir au restaurant. Mais les skieurs affamés privilégient souvent le steak frites entre midi et deux dans des restaurants d’altitude. Une nourriture réputée plus chère et parfois trop grasse. Se nourrir au ski coûte-t-il vraiment plus cher ? Comment manger à la fois gourmand et équilibré ?
Réalisateur : Sarah Lecoq