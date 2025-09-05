Ressources Dans la même catégorie

Article Les vertus des salsifis : quels avantages offrent-ils ? Les salsifis, souvent méconnus et sous-estimés, sont des légumes-racines qui méritent une place de choix dans notre alimentation. Leur...

Conférence Le sucre : chronique d’un tueur en série La consommation excessive de sucre représente une menace majeure pour chacun d’entre nous et augmente notre risque de développer...

Podcast C’est quoi ça, la périménopause ? Qu’est-ce que change la ménopause pour une femme ? Si on la connaît depuis si longtemps, pourquoi en faire un...

Article Le bruit blanc peut-il calmer notre anxiété ? Le bruit blanc est souvent évoqué comme un remède potentiel à divers troubles, notamment l’anxiété. Ce son, qui résulte...

Article Cuisson des aliments congelés au micro-ondes : quels dangers ? La cuisson des aliments congelés au micro-ondes est une méthode populaire en raison de sa rapidité et de sa...

Podcast Les dégénérescences maculaires liées à l’âge Les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA) représentent l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes...

Documentaire Le protoxyde d’azote m’a gâché la vie Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients intoxiqués pendant des soirées...

Article Quelques trésors botaniques aux bienfaits exceptionnels Dans le vaste royaume de la nature, se cachent des merveilles botaniques aux vertus insoupçonnées. Souvent méconnues, elles renferment...

Documentaire Ils vivent un calvaire à cause de leur phobie Peur de la conduite, des tunnels, des transports en commun, des araignées, du vide, du sang… près de 8%...

Conférence Méditation et médecine du corps-esprit Méditation et médecine du corps-esprit : quels effets en santé publique et dans la société ?

Documentaire Vivre sans mémoire immédiate : un combat au quotidien Comment peut-on vivre « sans souvenirs » ? Trois personnes ont eu de terribles séquelles neurologiques. En perdant une partie de...

Article Hydratation : combien d’eau devons-nous consommer quotidiennement ? La question de la quantité optimale d’eau à consommer quotidiennement est souvent posée, tant par les professionnels de la...

Documentaire Prête à tout pour maigrir : mon combat contre l’obésité 46 % des Français adultes sont en surpoids. Plus grave encore : 15 % des Français sont obèses, soit...

Documentaire Pour une meilleure santé globale On sait que la sédentarité rend malade, car nos corps sont programmés pour la chasse et la cueillette. Pourrait-on...

Conférence Jeune et santé – naturopathie et hygiénisme Détail du jeûne selon ses composantes : le jeûne hydrique, la notion de jeûne holistique, les spécificités du jeûne...

Documentaire Les inquiétantes dérives de la santé naturelle Un jeûne pour éliminer son cancer ? Du jus de carotte pour lutter contre le Covid ? Les thérapies...

Article Pourquoi bébé se réveille la nuit ? Le sommeil d’un nourrisson est un sujet qui intrigue et parfois inquiète les jeunes parents. Entre les réveils fréquents...