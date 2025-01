Article

La vitamine C, ou acide ascorbique, est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans le maintien de notre santé. Elle contribue à renforcer le système immunitaire, à améliorer l’absorption du fer et à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs.

Bien que de nombreux fruits et légumes contiennent cette vitamine, certains aliments se distinguent par leur teneur exceptionnelle. Découvrons quels sont les véritables champions en vitamine C.

Les fruits riches en vitamine C

Lorsqu’on pense à la vitamine C, les agrumes viennent immédiatement à l’esprit. Cependant, d’autres fruits surpassent souvent ces derniers en termes de concentration.

Parmi eux, le kiwi se démarque. En effet, un seul kiwi peut fournir plus de 70 mg de vitamine C, dépassant souvent l’apport quotidien recommandé.

De plus, les fraises sont une excellente source, avec environ 60 mg par tasse, offrant non seulement de la vitamine C, mais également des antioxydants puissants.

L’un des fruits les plus surprenants est sans doute le goyave. Avec plus de 200 mg de vitamine C par fruit, elle surpasse de loin les agrumes classiques.

Les cassis sont également à mentionner, car une demi-tasse de ces baies peut contenir jusqu’à 100 mg de vitamine C.

Enfin, la papaye et l’ananas sont d’autres options tropicales qui offrent une dose significative de cette précieuse vitamine.

Les légumes à haute teneur en vitamine C

Les légumes ne sont pas en reste quand il s’agit de vitamine C.

Le poivron rouge cru est l’un des légumes les plus riches en vitamine C, avec plus de 190 mg par tasse. Ce légume coloré est non seulement délicieux, mais il ajoute également une explosion de nutriments à votre alimentation.

De même, le brocoli est un légume crucifère riche en vitamine C, fournissant environ 80 mg par tasse cuite.

Les choux de Bruxelles méritent également une mention, car une portion d’une demi-tasse peut contenir près de 50 mg de vitamine C.

Les épinards, bien que souvent associés à leur teneur en fer, sont aussi une source intéressante de vitamine C, surtout lorsqu’ils sont consommés crus.

Enfin, le chou frisé, ou kale, est un autre légume-feuille qui offre une bonne quantité de vitamine C, en plus de nombreux autres nutriments bénéfiques.

En conclusion

Intégrer une variété de ces fruits et légumes dans votre régime alimentaire est un moyen efficace de garantir un apport suffisant en vitamine C.

En diversifiant vos sources, vous bénéficiez non seulement des avantages de la vitamine C, mais aussi d’une multitude d’autres nutriments essentiels pour votre santé.