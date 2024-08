Documentaire

“Mpox clade 1b” : c’est le nom du variant de ce virus qui sévit en ce moment en Afrique centrale, et principalement en République démocratique du Congo. Un variant particulièrement contagieux et plus mortel que les autres souches du virus, dont de premiers cas ont été recensés en Europe et en Asie. Qu’est-ce que le Mpox et comment se transmet-il ? Et que peut faire l’Europe pour enrayer la propagation de l’épidémie ?

Disponible jusqu’au 22/09/2024