Podcast

Fatigue persistante, eczéma, troubles digestifs, cystites à répétition, démangeaisons… Et si ces symptômes chroniques n’étaient pas dus au stress, mais à des parasites invisibles ? Anne Ghesquière reçoit le Pr Philippe Humbert, dermatologue, interniste et professeur de médecine, pour explorer une cause méconnue mais fréquente de nos maux du quotidien. Comment détecter ces hôtes silencieux qui se cachent dans nos corps ? Pourquoi passent-ils souvent inaperçus dans les diagnostics classiques ? Et comment s’en débarrasser durablement ? Avec clarté et expérience clinique, le Pr Humbert nous invite à écouter les murmures du corps pour mieux le soigner.