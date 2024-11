Podcast

Vous connaissez sans doute cette médecine traditionnelle indienne qui prône l’harmonie entre le corps et l’esprit grâce à l’utilisation des huiles et des épices, les massages, le yoga, la méditation mais connaissez-vous la gestion du mental qu’elle propose depuis des millénaires ? Samuel Ganes, consultant en bien-être, instructeur de yoga et thérapeute ayurvédique certifié, nous dit tout sur Manovyapara qui signifie en sanskrit « activité mentale ». Il partage avec nous des conseils et exercices concrets, faciles à appliquer pour alléger ses pensées et favoriser les émotions positives. Son dernier ouvrage, Manovyapara, est paru aux Éditions Eyrolles.