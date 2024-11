Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Véronique Jannot, comédienne et chanteuse, parmi les personnalités préférées des français. Dans un monde chamboulé et parfois bouleversant, il est souvent difficile de rester ancré, de trouver sereinement son chemin et d’avancer malgré les revers de la vie. Véronique Jannot a vécu des épreuves et des rencontres qui l’ont amenée à poser un autre regard sur le monde. Dans son nouvel ouvrage “Le présent est mon refuge”, publié chez XO Editions, elle partage avec nous les découvertes qui l’ont mise sur le chemin d’une vie harmonieuse et porteuse de sens, avec au cœur la pratique de la méditation. Véronique nous parle avec authenticité de vivre en pleine conscience.