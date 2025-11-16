Documentaire

Guillaume Gaillard et Eric Canaux sont entrés à l’hôpital pour se faire soigner, pour guérir. Pourtant ces deux hommes ont été victimes d’une erreur médicale suite à laquelle leur vie ne sera plus jamais la même. Le premier parvient à peine à marcher, le second ne sort de chez lui que difficilement. Tous deux ont dû arrêter de travailler et se battent au quotidien pour tenter de faire reconnaître leur mal… Comment continuer à avoir confiance en la médecine ? Comment retrouver une vie normale ? Comment obtenir réparation ? Ils témoignent.

Première diffusion : 03/04/2013

Un reportage de Martin Mishi