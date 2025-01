Documentaire

Colorants, édulcorants, texturants, conservateurs sont aujourd’hui partout et avancent masqués sur les étiquettes : E171, E250, E296… Naturels ou chimiques, ils sont utilisés pour rendre les aliments plus colorés et plus appétissants. Mais sur les 300 additifs autorisés, plus du quart sont controversés, accusés pour certains d’être cancérogènes.