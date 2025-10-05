Ressources Dans la même catégorie

Article Les polyphénols préservent notre santé Le concept de « polyphénol » pourrait ne pas évoquer grand-chose pour certains, mais ces composants d’origine végétale sont en réalité...

Conférence La sérénité, ça s’apprend La sérénité peut s’apprendre. C’est souvent un processus qui implique la maîtrise de techniques de gestion du stress et...

Conférence Le sommeil Nous passons un tiers de notre vie à dormir et ce temps de sommeil est essentiel à l’équilibre de...

Podcast Ouvrir son cœur François-Marie Dru nous invite à plonger avec lui au sein de respirations libératrices avec différentes méditations sonores envoûtantes. La...

Podcast Mon bébé se réveille la nuit, je gère comment ? Kelly Champinot, experte en sommeil, revient avec magicmaman sur les réveils nocturnes des bébés. Pourquoi se réveillent-ils ? Comment...

Podcast Carole Dalmas : les bienfaits du froid ! Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Carole Dalmas, enseignante de yoga sensoriel, accompagnatrice en montagne et thérapeute. Nous tenons, pour...

Conférence Hygiène des mains : agir local, penser global L’hygiène des mains est un geste simple, mais son impact est immense, tant à l’échelle individuelle que collective. Se...

Podcast L’épisode qui va vous réconcilier avec le sucre Est-ce qu’il faut arrêter le sucre quand on dépasse 45 ans ? Et quand la périménopause arrive ? Attention,...

Documentaire Les caméras de la discorde De plus en plus de familles utilisent des caméras pour surveiller ce qui se passe dans les résidences et...

Article Pourquoi mettre des bas de contention en avion ? Les voyages en avion sont une source de plaisir pour certains et une nécessité pour d’autres. Cependant, peu de...

Documentaire Médicaments : 7 milliards à la poubelle Reportage consacré au gaspillage des médicaments. Enquête sur les méthodes des laboratoires pour inciter les médecins à prescrire leurs...

Documentaire Odorat : le pouvoir caché de votre nez sur votre santé Les odeurs agissent sur notre cerveau et sur notre santé, parce que nous sommes des êtres sensoriels. De manière...

Documentaire L’équitation pour personnes handicapés Découverte de l’univers d’une femme handicapée moteur cérébral depuis sa naissance, qui, à force de persévérance, a appris à...

Documentaire Grenade, le nouveau remède anti-âge ? Anti-oxydant et plein de vitamines C, la grenade aiderait à lutter contre le vieillissement, les maladies cardio-vasculaires, le cholestérol...

Article Faut-il augmenter son apport en vitamine D à l’automne ? À l’approche de l’automne, la question de l’apport en vitamine D devient primordiale pour beaucoup. Cette vitamine, essentielle au...

Documentaire Le CBD en France Ces trois lettres ne vous disent sans doute rien. Peut-être le terme « cannabidiol » vous est-il plus familier ? Si...

Article Quelles huiles essentielles ne doivent pas manquer dans votre trousse ? Les huiles essentielles sont des alliées précieuses pour les soins naturels du quotidien. Elles offrent une multitude de bienfaits...

Documentaire L’autre visage du cannabis Kaylah a 9 ans, elle vit dans le centre de la France. Depuis sa naissance, elle souffre d’une épilepsie...

Documentaire Phobie scolaire, le burn-out de l’enfance Ils ne sont ni paresseux, ni « décrocheurs » mais atteints d’un mal étrange, la peur irrationnelle d’aller à...