Documentaire



À 41 ans, Laurence, une maman rock’n’roll, attend son troisième enfant malgré des problèmes de santé et des crises d’essoufflement. Soutenue par son mari Medy et ses proches, elle vit cette grossesse comme un renouveau, mêlant courage et détermination. Entre séances de sophrologie et préparation minutieuse de la chambre du bébé, Laurence affronte chaque jour avec force, jusqu’à la naissance émotive et compliquée de son fils Tyron.